«باشاغا» يُؤكد مواصلة حكومته الدفع بجهود المصالحة

أكد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، أن حكومته ستسعى بكل إمكانياتها لتحسين جودة الحياة للمواطنين والدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد وإنهاء الانقسام واستمرار المسار الديمقراطي ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، رئيس الحزب الاتحادي الوطني بلقاسم النمر وعدد من قيادات الحزب.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء جاء في إطار التواصل مع كل الأطياف السياسية، لما توليه الحكومة الليبية من أهمية بالغة للاستماع لوجهات النظر وآراء المكونات السياسية للمشهد الليبي.

واستعرض رئيس وقيادات الحزب تجربتهم في العمل السياسي منذ تأسيسه، مؤكدين على ممارسة عملهم وفق الآليات القانونية وبالطرق السلمية، وحرصهم الكامل على وحدة ليبيا ورفضهم لأي دعوات للتقسيم ونبذ سياسة المغالبة والإقصاء والتهميش.

من جانبه رحب باشاغا برئيس وقيادات الحزب، مبينا أن ممارسة الكيانات السياسية لنشاطها ومشاركتها بفاعلية في مختلف الأحداث والمحطات التي تمر بها البلاد يمكن أن يُساهم في إثراء المشهد والدفع بتحقيق طموحات الليبين في دولة حديثة يعمها الأمن والرخاء.

هذا وبحث اللقاء ضرورة إنهاء المركزية الإدارية والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز، وحق الشعب الليبي في اختيار شكل الدولة ونظام الحكم الأنسب لطبيعة وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد.