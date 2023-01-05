«باشاغا» يُتابع إجراءات توفير الكتاب المدرسي

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، اليوم الخميس، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتماعاً ضم وزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ومدير مكتب الوزير وشؤون الديوان عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ، ورئيس لجنة طباعة الكتاب المدرسي محمد علي المهشهش، وعضو لجنة طباعة الكتاب المدرسي رفيق عوض الشلوي.



وتناول الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023-2024م، وعرض نتائج زيارات المطابع المتخصصة في طباعة الكتب المدرسية في كل من طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي والبيضاء، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عرض مقدم من مصانع محلية لصناعة المقاعد الدراسية، وآلية سد العجز في عدد المعلمين، وتوفير وسائل نقل للمفتشين التربويين، وتجهيز معامل الحاسوب والمختبرات المعملية بجميع مؤسسات التعليم، والاستمرار في صيانة المرافق التعليمية في كل المدن والبلديات.

وأوصى باشاغا بدراسة العروض المقدّمة من المطابع الوطنية واختيار الأفضل منها ومراجعتها من حيث الدقة والجودة، موجهاً بالشروع في إعداد دراسة لإنشاء طابعة خاصة بوزارة التربية والتعليم لتوفير احتياجاتها من كتب ومطبوعات ومستلزمات مدرسية.