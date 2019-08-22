باشاغا يُتابع سير العمل داخل مصلحة الجوازات والجنسية

التقى وزير الداخلية فتحي باشاغا أمس الأربعاء برئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبه ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر بحضور رئيس قسم الجنسية ورئيس مكتب الإصدار الخارجي بمصلحة الجوازات والجنسية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس مناقشة موضوع الجنسية وسير العمل داخل مصلحة الجوازات.

هذا وتطرق اللقاء لموضوع المنظومة العشرية ومنظومة ترقية النظام، والوقوف على سير العمل داخل مصلحتي الجوازات والجنسية والأحوال المدنية وحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم المصلحتين.