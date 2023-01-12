«باشاغا» يُتابع مشاريع لجنة الأزمة في مدينة سبها

قام رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، رفقة نائبه رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية سالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع التي تُشرف على صيانتها اللجنة في مدينة سبها.

وبدأ باشاغا جولته بالاطلاع على أعمال الصيانة والتطوير بفندق بيت سبها بعد سنوات طويلة من إقفاله حيث تعاني المدينة منذ سنوات طويلة في استقبال ضيوفها بسبب عدم وجود أي فندق بها.

كما رئيس الحكومة بزيارة مجمع قصر فزان للمؤتمرات والذي بدأت أعمال الصيانة والتطوير به في شهر نوفمبر الماضي، حيث تسير الأعمال طبقاً للمواصفات القياسية وبجودة عالية بغية استكمالها في المدة المحددة لها ليكون للمدينة وأهل الجنوب مكان للمؤتمرات والاجتماعات الكبرى، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.