«باشاغا» يُتابع مقترح الميزانية العامة لسنة 2023

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، اجتماعاً مـع وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حمـاد.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع خُصِص لمناقشة مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 ودور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيداً لمناقشتها واعتمادها من قِبل مجلس النواب.

ووجّه رئيس الحكومة، وزارة المالية بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات وقفل حساباتها الختامية، والاهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم وإعطاءها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد.