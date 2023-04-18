«باشاغا» يُثني على دور أفراد وزارة الداخلية

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء فيمدينة سرت، مع وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة التنظيم والطوارئ بمدينة بنغازي فرج قعيم.



وأطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع، على أهم الأعمال التي تقوم بها غرفة التنظيم والطوارئ بمدينة بنغازي وما قامت به من أعمال وكيفية المحافظة عليها خصوصا الحدائق والمسطحات الخضراء والنظافة للشوارع والمظهر العام للمدينة.

هذا وأثنى باشاغا على دور أفراد وزارة الداخلية في مواجهة الأنشطة غير المشروعة بمدينة بنغازي واستتباب الأمن والمحافظة على حياة المواطنين في مختلف المدن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.