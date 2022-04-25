«باشاغا» يُجري جولة ميدانية في مدينة بنغازي

أجرى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، جولة ميدانية رفقة وفد وزاري، داخل مدينة بنغازي.

وقام رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ونائبيه علي فرج القطراني وسالم الزادمة ووزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، بزيارة ميدانية للمدينة الرياضية بنغازي وذلك لمعاينة وضعها الحالي.

وصرح رئيس الحكومة خلال الزيارة، قائلاً : “يؤسفني أن أرى مرافق رياضية مهملة ومتوقفة عن العمل منذ 2011، وخاصة أنه لدى الشباب الليبي الرغبة في ممارسة النشاط الرياضي”.

وأضاف: “سوف ينسق السيد وزير الرياضة بالحكومة مع الأطراف المعنية بمتابعة ملف صيانة الملاعب في كافة أرجاء البلاد وخاصةً مشروع صيانة المدينة الرياضية بنغازي الذي يعتبر مرفقاً رياضياً مهماً ولابد من إعادة تفعيله خدمة للرياضة ولفئة الشباب التي نعول عليها كثيراً في المرحلة القادمة”.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني بأن مشروع المدينة الرياضية من أهم المشاريع التي تركز عليها الحكومة وقد تمت عدة اجتماعات مع الشركة الألمانية الاستشارية بالخصوص وان المبلغ الخاص بها مرصود وستكون هناك خطوات فعلية في الفترة القادمة لتنفيذ المشروع.

وضمن جولته في مدينة بنغازي، زار رئيس الحكومة، بعض المباني التي لحق بها الدمار أثناء الحرب والمشاريع المتوقفة في مدينة بنغازي، وأبرزها منطقة وسط البلاد، وقصر المنار، وقصر ولي العهد، ومشروع 5000 وحدة سكنية، وفندق الريجنسي.

واطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على أسباب تعرقل أعمال صيانة المباني، وأكد على ضرورة وضع خطط متكاملة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تخصيص الميزانيات المناسبة لذلك.

وشدد باشاغا على أهمية التعامل مع المباني التاريخية بحرص شديد من قبل جهات ذات خبرة في ترميم المباني الأثرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المخولة بذلك.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني بأنه ومنذ استلام مهامه في شرق البلاد أجرى العديد من الاجتماعيات واللقاءات بخصوص المشاريع المتوقفة والمباني المتضررة وان الحكومة عاقدة العزم على أن تضع كافة الحلول المناسبة لهذه الملفات.

وفي ذات السياق، قام رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الوم الاثنين، بزيارة مستشفى الهواري العام ومركز بنغازي الطبي، وذلك رفقة وزير الصحة عثمان عبد الجليل.

واطلع باشاغا على سير العمل بمختلف الوحدات والأقسام، واستمع إلى مشاغل الكوادر الطبية القائمة عليها، متوجها إليهم بالشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود في سبيل تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية لأهالي المنطقة.

وأكّد باشاغا خلال زيارته، على ضرورة تطوير القطاع الصحي في ليبيا وتجهيز المستشفيات بما تحتاجه من مستلزمات ومعدات طبيبة، بالإضافة إلى انشاء مراكز علاج أخرى تكون متخصصة في مجالات مختلفة، وذلك من أجل توطين العلاج في الداخل وتجنيب المواطن مشقة السفر خارج أراضي الوطن بغية تلقي العلاج.