«باشاغا» يُجري زيارة تفقدية لبلدية الكفرة

وصل رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، ونائبه علي القطراني، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة، الثلاثاء، إلى مدينة الكفرة.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الزيارة تأتي امتداداً للجولات التفقدية التي تقوم بها الحكومة للوقوف ميدانيا على الوضع الخدمي بالبلديات.

وعقـد باشاغا على هامش الزيارة، اجتماعاً ضم حكماء وأعيان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الكفرة.

واستمع رئيس الحكومة ونائبه والوزراء إلى شرح مفصل عن مشاكل ومختنقات بلدية الكفرة والعقبات التي تعترض أداء مؤسسات الدولة والمرافق العامة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين من بينها المياه والكهرباء والمواصلات، وآلية صيانة وتطوير البنى التحتية لمطار مدينة الكفرة.

وأشاد باشاغا بأداء الأجهزة الأمنية ودورها الكبير في حفظ الأمن بالبلدية والمناطق المجاورة لها، مثنياً على الروح الوطنية العالية للعناصر الأمنية وأداء واجبهم بكل أمانة وإخـلاص مما انعكس إيجاباً على الوضع الأمني بمدينة الكفرة التي تعتبر من أكثر المناطق أمناً واستقراراً