«باشاغا» يُجري زيارة تفقدية لبلدية الجفرة

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، رفقة نائبه عن الجنوب سالم الزادمة والوفد الوزاري المرافق له، زيارة تفقدية إلى بلدية الجفرة، ضمن جولاته وزياراته لمدن ومناطق الجنوب الليبي.

وقام رئيس الحكومة بزيارة المجلس البلدي الجفرة، وذلك للاستماع إلى احتياجات البلدية، وبحث سبل تلبيتها.

كما قام الوفد بزيارة إلى المجمع الإداري الجفرة، وأثنى رئيس الوزراء على محافظة أهل المدينة على المجمع في حالة جيدة بالرغم من الصراعات التي شهدتها ليبيا وكانت الجفرة جزءا منها، مضيفاً أنه جاهز لاستقبال الموظفين.

هذا وقام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، رفقة وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، بزيارة تفقدية لكل من مستشفى العافية بهون، ومستشفى ودان العام، ومستشفى سوكنة.

واستمع باشاغا لملاحظات عدد من الطواقم الطبية والمرضى بمختلف المستشفيات، كما شدد وزير الصحة على ضرورة تكاثف الجهود من أجل تنفيذ خطة الحكومة لتطوير قطاع الصحة.