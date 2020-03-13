«باشاغا» يُجري محادثات مع المسؤولين في بريطانيا

وزير الداخلية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة. [داخلية الوفاق]

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الخميس، وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية البريطانية غراهام ستيوارت .

حيث أوضح غراهام ستيوارت خلال اللقاء، إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعلاقات التجارية مع ليبيا، مؤكدا على أن التجارة مع ليبيا أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن في الوقت الحاضر والمستقبل.

كما تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات التجارة بين ليبيا والمملكة المتحدة، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم البلدين الصديقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

يأتي ذلك في حين، تركز الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية فتحي باشاغا، الخميس، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توجندهات، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الرامية لإحلال الأمن والسلام في ليبيا.

وأعرب الوزير عن شكره للمملكة المتحدة في دعمها للديمقراطية وسلطة القانون في ليبيا، وفق قوله.

هذا والتقى وزير الداخلية فتحي باشاغا، الخميس، بوزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي.

وتم خلال اللقاء مناقشة المصالح المتبادلة، ونتاج عمق العلاقات والشراكة بين البلدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان السلام والأمن.

وتم خلال اللقاء الإجماع على أن مستقبل ليبيا سيكون ديمقراطي بعيدا عن ديكتاتورية حكم الفرد.

كما أشار جيمس كليفرلي إلى أنه سيكون هناك تعاون في ظل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، لتطوير قدرات منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

هذا وأجرى وزير الداخلية فتحي باشاغا، الخميس، محادثات مع وزير الأمن البريطاني جايمس بروكنشاير، حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الأمنية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون الأمني بين ليبيا والمملكة المتحدة، وسبل دعم وتقوية العلاقات الأمنية بين البلدين الصديقين.

وثمن الوزير الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم حكومة الوفاق الوطني والتحول الديمقراطي في ليبيا.

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