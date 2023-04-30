«باشاغا» يُدشن مضمار القرضابية للفروسية بسرت

افتتح رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، مضمار القرضابية للفروسية والميز الشعبي بمدينة سرت.



جاء ذلك بمناسبة ذكرى يوم معركة القرضابية، بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعدد من أعيان وفرسان وأهالي المدينة.

ويعتبر هذا المضمار هو الأول في مدينة سرت ويأتي ضمن اهتمام رئيس الحكومة الليبية الخاص بالمدينة وفي إطار تنميتها وتطويرها وكذلك لدعم هذه الرياضة التي تمثل كل الليبين.

وفي يوم 29 أبريل من العام 1915م جرت معركة القرضابية ضد الاستعمار الإيطالي.

وتعتبر معركة القرضابية معركة فاصلة في الجهاد الليبي ضد الطليان، فهي تعرف بمعركة الوحدة الوطنية إذ شارك فيها جميع أبناء ليبيا، كما أنها شكلت البداية لاندحار الإيطالييين، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية الواحدة تلو الأخرى وبحلول منتصف أغسطس من نفس العام الذي وقعت فيه معركة القرضابية لم يبق بيد الإيطاليين إلا مدينتي طرابلس والخمس.