«باشاغا» يُرحب بالعمل مع أمريكا لدعم الاستقرار محلياً وإقليمياً

رحّب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النّواب، فتحي باشاغا، بالعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية، من أجل دعم الاستقرار محلياً وإقليمياً، مؤكدا أن ليبيا ستكون شريكًا في السلام والازدهار لشركائها وأصدقائها.

جاء ذلك في رده على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تغريدة على تويتر، عن استعداد واشنطن تنفيذ «الاستراتيجية العشرية» التي تُظهر التزاماً أميركياً طويلَ الأمد يسعى إلى تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا.

وكان السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، أكّد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تنفيذ برنامج مصالحة شامل في البلاد، عبر خطة لدعم الاستقرار.

الجدير بالذكر أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أوضح في تغريدته، أنّ مقترح الاستراتيجية العشرية يهدف إلى العمل مع شركاء بلاده من الحكومات الصديقة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا ووموزمبيق وساحل غرب إفريقيا.