«باشاغا» يُشارك في احتفالية عيد العمال بسرت

شارك رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، في مدينة سرت، في احتفالية وزارة العمل والتأهيل بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال تحت شعار (عمال ليبيا – فخرنا) بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، ووزير المواصلات عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد أبوزقية، وعدد من أعيان مدينة سرت.



كما شهدت الاختفالية حضور عدد من العمال في مختلف قطاعات الدولة من مناطق ومدن ليبية مختلفة، وعدد كبير من موظفي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذين تم تكريمهم كنموذج لعمال ليبيا.

وأثنى رئيس الحكومة في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية، على دور كل العمال في ليبيا سواءً في القطاع العام أو الخاص، وأكد أن تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات كان من الركائز التي بُني عليها مشروع الحكومة.

وأكد باشاغا أن الحكومة تعكف على مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق العمال من خلال خبراء ومتخصصين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها، مشيراً إلى أن وزارة العمل وبحسب المتاح بدأت في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتنفيذ البنى التحتية لتطوير الوزارة وإداراتها، والتي تعرضت لإهمال ممنهج خلال العشر سنوات الماضية لأن الصراع والتركيز كان على وزارات أخرى.

واختتم باشاغا كلمته بالقول: “إننا نحتاج لبذل مزيد من الجهود كلنا دون استثناء، للوصول إلى رقي بلدنا وتحسين أوضاع مجتمعنا المعيشية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الرخاء المنشود الذي بالوصول إليه تتحسن جودة الحياة على كامل تراب بلادنا”.