«باشاغا» يُشدّد على ضرورة التصدي لتجار ومهربي المخدرات

قام وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا”، اليوم الأربعاء، بزيارة لمقر مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، استقبله خلالها مدير الإدارة عميد “فيصل بن كافو”.

حـيـث اطلع الوزير خلال الجولة التي قام بها لأقسام الإدارة وعلى سير عمل هذه الأقسام مستمعاً إلى شروح وافية من قبل العاملين بهذه الأقسام.

وشدد الوزير “فتحي باشاغا” على ضرورة التصدي لتجار ومهربي المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبار المخدرات آفة العصر وتضييع العقول وتقتل الأرواح، ومهربيها أعداء للوطن وحياتهم تهدد الأمن القومي للوطن.

وعقد بعدها وزير الداخلية، اجتماعاً بمدير وأعضاء الإدارة حيـث استعرض خلال الاجتماع عدداً من المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالإدارة.

وطمأن الوزير مدير الإدارة بدعم الإدارة العامة لمكافـحة المخدرات والمؤثرات العقلية مادياً ومعنوياً حتى تقوم بدورها على أكمل وجه لمكافـحة مهربي ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.