«باشاغا» يُشيد ببيانات القوى العسكرية الداعية إلى تجنّب العنف

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ببيانات القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة وطرابلس الداعية إلى تجنب العنف.

باشاغا وفي تغريدة عبر التويتر ذكر أنّ بيانات القوى تتّسقُ مع مبادئ حكومته، مضيفا «نحمّل الحكومة منتهية الولاية مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف»، وفقا لقوله.

باشاغا وبحسب وصفه أوضح أنّ حكومة الدبيبة تسعى لنشر الفتنة والفوضى مقابل بقائها مشيرا إلى أنّ حكومته ستواجه ذلك سياسيًّا بحزم وجدية.

وأدان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب بشدّة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة لصالح حكومة «خارجة عن الشرعية»، وفقا لنص تعبيره.