«باشاغا» يُطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا؛ إن تجاوز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتعهده بعدم الترشح للرئاسة، وعدم التزامه بقوانين مجلس النواب، كان السبب في فشل انتخابات ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال استقباله وفداً من أعيان وقيادات ومؤسسات المجتمع المدني ونُخب وإعلاميين من مدينة مصراتة.

وأضاف باشاغا، أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في هذه المرحلة سيؤدي إلى كارثة في البلاد، مطالبا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وأوضح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن الخطوة التي خطاها باتجاه الأخوة الذين كان متخاصما معهم تعتبر خطوة مهمة وهو فخور بها.

وأشار باشاغا إلى أن “المجتمع الدولي لم يكن راضيا على المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي-الليبي”.

وأردف: “إذا أراد ممثلو بركان الغضب أي منصب وزاري عليهم الاتفاق فيما بينهم جميعا وتقديم شخصية تمثلهم”.