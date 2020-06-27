«باشاغا» يُطالب بإدراج مجموعة «فاغنر» في لوائح العقوبات

طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الاتحاد الأوروبي إدراج مجموعة “فاغنر” الروسية في لوائح العقوبات لما اقترفته من “جرائم ضد الإنسانية” في ليبيا.

وقال الوزير في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن دولة عربية دعمت حفتر في هجومه على طرابلس وموّلت مرتزقة شركة “فاغنر الروسية متواطئة في جريمة قفل إمدادات النفط الليبي.

وأشار إلى أن سيطرة مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية على حقل الشرارة النفطي ومعهم مجموعة من مرتزقة الجنجاويد سابقة خطيرة نحو سيطرة مرتزقة أجانب للنفط الليبي والتحكم في ثروات الليبيين.

ولفت وزير الداخلية إلى أن سيطرة عناصر روسية على حقول النفط الليبي يعد تهديداً خطيراً للأمن القومي الليبي وينال من مصالح كافة الشركات الأمريكية والأوروبية ذات العلاقة بالقطاع النفطي في ليبيا التي ستكون رهينة لتغول روسي غير مسبوق، وفق قوله.



وأضاف باشاغا يقول: “نؤمن بوحدة ليبيا وبالسلام سبيلاً لإنهاء الأزمة ولن نقبل مطلقاً بسيطرة مرتزقة روس بمنشآت عسكرية ونفطية في ليبيا لما يُشكله من تهديد للأمن الوطني و الإقليمي والدولي”.