«باشاغا» يُطالب بتوحيد إستراتيجية التعامل الأمني في ملف الهجرة

شارك وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاقق فتحي باشاغا، في مؤتمر مكافحة شبكات الإتجار بالمهاجرين والإجراءات الوقائية، عبر الدوائر المغلقة، اليوم الاثنين.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا تأكيده، في كلمة له خلال المؤتمر، بأن ليبيا تركت وحيدة في مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية مما كلفها ذلك أعباء مالية كبيرة.. فيما لايزال الإتحاد الأوروبي بدون رؤية واضحة وموحدة تجاه مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الوزير أن ليبيا لديها اقتراح مشاركة دول جنوب السودان وتشاد والنيجر ومالي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشدد وزير الداخلية خلال كلمته على ضرورة توحيد إستراتيجية واضحة للتعامل الأمني في ملف الهجرة غير الشرعية باعتبار أن ليبيا هي مفتاح استقرار المنطقة بالرغم من وجود شبكات منظمة لتهريب المهاجرين تتربص بليبيا.

وأشار الوزير إلى أن ليبيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مدها بمعدات الرقابة الإلكترونية لمراقبة حدودها.

وأبدى باشاغا استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

هذا وشارك في هذا المؤتمر عبر الدوائر التلفزيونية وزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي للحدود والتوسع للاتحاد الأوروبي.