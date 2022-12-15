«باشاغا» يُطالب تركيا واليونان ومصر بعدم ترسيم الحدود بشكل أحادي

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 11:30 نُشر: الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 11:30
ليبيا
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب "فتحي باشاغا"

طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، كلا من تركيا ومصر واليونان بعدم اتخاذ خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية. 

وقال باشاغا في بيان له، إنّ الخطوات الأحادية في مسألة ترسيم الحدود، ستزيد من حدة التوتر وتأزيم المواقف وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط.

وأبدى باشاغا استعداد حكومته للتفاوض الثنائي مع الدول الثلاث من أجل ترسيم الحدود البحرية بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك ضمن القوانين الدولية المتفق عليها.

واعرب باشاغا عن أسفه جراء استغلال بعض الدول للظروف الاستثنائية التي تعيشها ليبيا، من اجل تحقيق مصالحها دون مراعاة للمصالح الليبية.

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