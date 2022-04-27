«باشاغا» يُطالب مؤسسة النفط بإحالة مقترحات حفظ أموال إيرادات النفط

طالب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من المؤسسة الوطنية للنفط، وبشكل عاجل إحالة المقترحات المقدمة من طرفهم بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية.

جاء ذلك في رسالة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لإطلاعه على الإجراءات المتبعة من الحكومة لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وأوضح باشاغا أن طلبه هذا يأتي في إطار مجهودات الحكومة الليبية لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط ومالهذا الأمر من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي.

وأشار إلى قيام الحكومة الليبية بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية و توزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.

ونوه رئيس الحكومة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كونها الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته، فإن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.

وأكد باشاغا سعي الحكومة الليبية الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، واستعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بإعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً.

وطال رئيس الحكومة و بشكل عاجل إحالة المقترحات المقدمة من طرف مؤسسة النفط بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفظا على مصلحة المواطن.