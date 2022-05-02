«باشاغا» يُطلق حوار وطني للتواصل مع كافة الأطراف الليبية

أعلن رئيس الحكومة الليبيى المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن إطلاق حوار وطني، بمبادرة من الحكومة من أجل التواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول معًا إلى توافق وطني حقيقي.

وفي كلمة مصورة بمناسبة عيد الفطر المُبارك، قال باشاغا إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع.

وأشار باشاغا إلى أن حكومته مدت أيديها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس، مع أي طرف يعتقد أن الحكومة أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته.

وأضاف: “إننا التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال والاحتراب مهما كانت الأسباب.

وتابع باشاغا: “شبابنا حاملي السلاح نقدر مخاوفهم وتحملهم المسؤوليات الأمنية والعسكرية آن الأوان لبناء دولتكم والثقة في أنفسكم وقدرتكم على بناء وطنكم”.