«باشاغا» يُعزي الفلسطينيين ويُدين اغتيال «أبو عاقلة»  

أدان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين.

وتقدّم باشاغا بأحر آيات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وكل الشعب الفلسطيني والصحفيين حول العالم، مؤكدا أنّ استهداف الصحفيين أثناء مزاولة عملهم جريمة بشعة وخرق لحرية التعبير ينبغي أن يحاسب مرتكبوه.