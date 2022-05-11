«باشاغا» يُعزي الفلسطينيين ويُدين اغتيال «أبو عاقلة»  

أدان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين.
وتقدّم باشاغا بأحر آيات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وكل الشعب الفلسطيني والصحفيين حول العالم، مؤكدا أنّ استهداف الصحفيين أثناء مزاولة عملهم جريمة بشعة وخرق لحرية التعبير ينبغي أن يحاسب مرتكبوه.
وقُتِلت صباح اليوم الأربعاء، مراسلة شبكة “الجزيرة” شيرين أبوعاقلة عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة
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