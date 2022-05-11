«باشاغا» يُعلن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية

أعلن رئيس الحكومة المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الليلة الماضية، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “بتوفيق من الله تعالى، كُلّلت جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية”.

بتوفيق من الله تعالى، كُلّلت جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد اعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية. pic.twitter.com/K6S1vlmNTY — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 10, 2022

وفي وقت سابق،قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إنّ إنتاج ليبيا من النفط الخام يقدر بحوالي 650 ألف برميل يوميا بينما يقدر إنتاج الغاز بحوالي ملياري قدم مكعب يوميا.

وأوضح عون في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنّ الحقول والموانئ المغلقة هي حقول شركة الزويتينة للنفط وأكاكوس والسرير وبعض حقول شركة مليتة للنفط والغاز وحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وفي أبريل الماضي، أعلن أعيان وأهالي بلدية الزويتينة سلطان إيقاف تصدير النفط من ميناء الزويتينة، كما أعلن أهالي الجنوب الليبي إغلاق حقل الفيل النفطي، إلى حين خروج حكومة الوحدة الوطنية من المشهد وتسليمها السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

من جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة وحقل الفيل النفطي، محذّرة من بدء موجة مؤلمة من الإغلاقات تزامنا مع حدوث طفرة في أسعار النفط والغاز.