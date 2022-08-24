ناشد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن يجنح للسلم وأن يقوم بتسليم مهامه بشكل طوعي. «باشاغا» يُناشد «الدبيبة» بالجنوح للسلم



جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا، اليوم الأربعاء، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى التزامهم بالمسؤوليات الأخلاقية والوطنية والشرعية، وحرصهم الكامل على استقرار الدولة الليبية وحماية مصالحها من كل ما ينال من استقرارها واستقلالها وأمن مواطنيها.

ونوه باشاغا إلى احترامهم لمبادئ الديمقراطية التي تحتم عليهم الالتزام بالتداول السلمي على السلطة والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية، وقال مخاطباً الدبيبة: “تلك ذاتها السلطة التي منحتكم الثقة وأكسبتكم الصفة وأنتم لازلتم تنازعون في ممارستها رغم انتهاء ولايتكم وصلاحياتكم ووجوب التسليم طواعية دون مراء أو استمراء لحالة الفوضى التي تُؤثر سلباً على حياة الليبيين وتمس أمن الدولة واستقرارها”.

وأضاف باشاغا: “أناشد فيكم الأخلاق بصدق دون نفاق، واستحضر فيكم همة المواطن الصالح الأمين على أمانة رب العالمين في دماء الليبيين، أن تجنحوا للسلم بعزة وشرف وأن تزرعوا في ثرى هذا الوطن بذرة السلام والاحترام حتى يشيع الخير في بلادنا وتسري دماء أبناءنا في عروق الوطن للحياة والرفاه، لا للقتال والشقاء”.

وأعرب رئيس الحكومة الليبية عن تطلعه إلى استجابة الدبيبة لهذه الدعوة الوطنية الصادقة، بروح وطنية عالية تولي احتراما لمصلحة الوطن عما دونه من مصالح، وتسليم السلطة سلمياً تجسيدا لمعاني الشرعية والديمقراطية وترسيخاً لأسس الدولة المدنية التي ضحى لأجل قيامها رجال يستحقون الوفاء لما بذلوه من نفيس التضحيات.

واختتم باشاغا خطابه بالقول: “أقول لكم إنكم مسؤولون وستسألون عما تفعلون، ولا أرجو أن ينطبق عليكم قول الله تعالى (وقفوهم إنهم مسئولون).