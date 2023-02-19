«باشاغا» يُناقش الأوضاع الأمنية والخدمية بمنفذ امساعد البري

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، رفقة وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع مدير مديرية أمن منفذ إمساعد البري اللواء عبدالسلام لامين، ومدير إدارة التخطيط الأمني بوزارة الداخلية اللواء ونيس الشكري، ومدير مديرية أمن بئر الأشهب العميد أدم عيسي، ومدير أمن إمساعد اللواء عمران أبريك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية، والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل اليومي بالمنفذ وإيجاد الحلول لها؛ لضمان نجاح سير العملية الأمنية وتذليل كافة الصعوبات أمام المسافرين والمواطنين بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

كما تم أيضا استعراض آلية العمل والجهود التي يبذلها كافة العاملين بالمنفذ من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض مقترح إعادة هيكلية العمل بالمنفذ وفقا لأسس متطورة.

وأكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية على سعيهم للعمل على تحسين الأوضاع الخدمية والأمنية بالمنفذ، مشددين على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.