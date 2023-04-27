«باشاغا» يُناقش الوضع السياسي مع رئيس النوّاب

التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الخميس، في مدينة القبة بالجبل الأخضر، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء ناقش الوضع السياسي الراهن ودور الحكومة في دعم مسار لجنة 6+6 لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة.

كما قام رئيس الحكومة وبحضور مستشاره لشؤون الحكم المحلي أبوبكر الزوي، بتسليم مشروع مقترح قانون أعدته الحكومة بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات لرئيس مجلس النواب.

ويهدف هذا المشروع إلى إيصال الخدمات إلى كافة البلديات وتفكيك المركزية لتحقيق مبدأ العدالة والانصاف.