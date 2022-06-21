«باشاغا» يُناقش في لندن خارطة طريق حكومته

يقوم رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بزيارة للعاصمة البريطانية لندن، لإجراء مباحثات مع المسؤولين البريطانيين تتعلق بخارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقتها حكومته.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه بتويتر: “وصلت للتو إلى مجلس العموم من أجل يوم كامل من الاجتماعات، وأتطلع لمناقشة خارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقتها، مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة، خارطة الطريق للتعافي حل ليبي – ليبي”.

والتقى رئيس الحكومة مع الفريق البرلماني المشكل من جميع الأحزاب في مجلس العموم البريطاني والمعني بليبيا.

وناقش اللقاء خارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقتها الحكومة الليبية، وسُبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة وليبيا، وكيف أنّ تحقيق الأمن في ليبيا سيجعل العالم أكثر أماناً.

تحدثت ظهر هذا اليوم مع الفريق البرلماني المشكل من جميع الأحزاب في @HouseofCommons والمعني بليبيا. ناقشنا #خارطة_الطريق_نحو_التعافي التي أطلقتها، وسبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة و #ليبيا، وكيف أنّ تحقيق الأمن في ليبيا سيجعل العالم أكثر أماناً. pic.twitter.com/VepdvY98gv — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) June 21, 2022

وتعهد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أمس الاثنين، بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن حيث وضع خارطة الطريق الخاصة به للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، ووقع تعهدًا من ثماني نقاط.

وينص التعهد على أن يلتزم رئيس الوزراء بمجموعة من الإجراءات التي ستوجه البلاد إلى الانتخابات وما يليها بعد عقد من الاضطرابات والفرص الضائعة.

وتعهد رئيس الوزراء فتحي باشاغا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.

كما تعهد باستحداث منصب “المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين” للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل.

وتركز خارطة الطريق للتعافي على الأولويات الرئيسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وضمان الأمن والازدهار الاقتصادي. ولتحقيق ذلك، يجب أن تحدث تغييرات في المجالات الآتية: