«باشاغا» يُناقش مبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس الحكومة الليبية المُكلف فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.



وناقش اللقاء مبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

ورحب رئيس الحكومة بمساعي المبعوث الأممي والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات 3 مليون ليبي بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023م، مُشدداً على الملكية الليبية لحل الأزمة وداعيا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية التسريع من وتيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات.

وطالب باشاغا من المبعوث الأممي بممارسة دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، مؤكدا دعم الحكومة الليبية لمسار لجنة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن.

من جانبه أكد المبعوث الأممي على أن مبادرته تهدف لحل الأزمة الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات وفق إطار قانوني وزمني ملزم لإجرائها