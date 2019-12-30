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«باشاغا» يُناقش مجالات التدريب بوزارة الداخلية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 30 ديسمبر 2019 - 16:30
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نبه الوزير إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الأمني مع مختلف دول العالم. [داخلية الوفاق]

أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع الذي عقده الوزير “فتحي باشاغا”، الاثنين بطرابلس، مع مدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير كلية ضباط الشرطة، ومدير أكاديمية الشرطة للدراسات العليا، تركز على مناقشة مجالات التدريب وتطوير مناهج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة للدراسات العليا والإدارة العامة للتدريب.

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كما شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتدريب وتطوير منتسبي وزارة الداخلية ومواكبة المناهج العصرية التي تدرس في مختلف أكاديميات الشرطة في العالم.

ونبه الوزير إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الأمني مع مختلف دول العالم الأمر الذي سيطور من كفاءة منتسبي الوزارة على كافة الأصعدة.

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