«باشاغا» يُناقش مشروع المصالحة مع وفد أفريقي

التقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، أمس الجمعة، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، ووفد الاتحاد الأفريقي المرافق له.



واستعرض باشاغا خلال اللقاء، جهود الحكومة الليبية ومساعيها المتواصلة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تفضي إلى حل جذري وشامل للأزمة التي تمر بها البلاد، مثمناً الجهود التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عبد الله باتيلي، والمساعي الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل، كما شدّد على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي ليبي يرضي جميع الأطراف، ويضمن استعادة القرار السياسي الوطني.

من جهته قدم جاكوسو الشكر لرئيس الحكومة الليبية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما نقل إليه تحيات رئيس جمهورية الكونجو برازافيل ساسو نجيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي الخاصة بليبيا، وأعرب عن استعداده للقاء رئيس الحكومة الليبية في أي وقت يختار في العاصمة برازافيل، كما أبلغه تحيات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وأكد على الدور المنوط بالاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة لا سيما مساعدة الليبيين في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية.

وأفادت الحكومة الليبية في وقت سابق، بأن زيارة الوفد الأفريقي تأتي لعقد سلسة من الاجتماعات التي من شأنها التأكيد على دور الاتحاد الإفريقي في دعم استقرار ليبيا.

كما تهدف هذه الاجتماعات إلى إرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي والسعي الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلب لكافة الليبيين.