«باشاغا» يُهنئ السفير الهولندي بعودة سفارة بلاده للعمل من طرابلس

هنأ وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، بعودة سفارة بلاده للعمل بشكل جزئي من العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه ناقش أمس الجمعة مع السفير الهولندي، خطط إرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات.

وتقدم وزير الداخلية بالكشر للسفير على الدور الهولندي في دعم ملفات حقوق الإنسان في ليبيا، وتكوين لجنة تقصٍ للحقائق؛ تلاحق جرائم عناصر حفتر، ومرتزقة فاغنر الروس.

وأضاف باشاغا: كانت فرصة جيدة أيضا لأهنئ السفير لارس بعودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة طرابلس، بشكل جزئي في هذه الفترة، على أمل التشغيل الكامل قريباً.

وأكد وزير الداخلية استعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي على تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسيا.

من جانبه وصف السفير الهولندي، المحادثة بـ”جيدة” حول الوضع الأمني في ليبيا، وأكد على أهمية وفرص التعاون من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ولجميع السكان، وفق قوله.

كما أعرب سفير هولندا عن تطلعه لمواصلة التعاون المتبادل.

Thank you Minister @fathi_bashaga for our fruitful discussion. I am looking forward to continue our mutual cooperation for the benefit of #Libya and all of its people. https://t.co/Idfa69Oh9q

— سفير هولندا في ليبيا 🇳🇱🇱🇾 (@NLambLib) September 26, 2020