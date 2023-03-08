«باشاغا» يُهنئ الليبيات باليوم العالمي للمرأة

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 8 مارس 2023 - 22:12 | آخر تحديث: 9 مارس 2023 - 22:13 نُشر: الأربعاء، 8 مارس 2023 - 22:12
ليبيا
باشاغا: ستظل المرأة صاحبة الدور الرائد في بناء بلدنا

تقدم رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالتهنئة لسيدات وفتيات ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يُصادف 8 مارس من كل عام.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ستظل المرأة صاحبة الدور الرائد في بناء بلدنا، إذ هي الأم والأخت والمعلمة المجتهدة والمربية الفاضلة، كما نثق دائما بأنها ستقوم بدورها في بناء المجتمع والدولة على أكمل وجه”.

يُشار إلى أن اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

وجاء الاحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، في حين يرجح بعض الباحثين أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

آخر تحديث: 9 مارس 2023 - 22:13
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