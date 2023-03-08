«باشاغا» يُهنئ الليبيات باليوم العالمي للمرأة

تقدم رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالتهنئة لسيدات وفتيات ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يُصادف 8 مارس من كل عام.



وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ستظل المرأة صاحبة الدور الرائد في بناء بلدنا، إذ هي الأم والأخت والمعلمة المجتهدة والمربية الفاضلة، كما نثق دائما بأنها ستقوم بدورها في بناء المجتمع والدولة على أكمل وجه”.

أهنئ كل نساء ليبيا وفتياتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ستظل المرأة صاحب الدور الرائد في بناء بلدنا، إذ هي الأم والأخت والمعلمة المجتهدة والمربية الفاضلة، كما نثق دائما بأنها ستقوم بدورها في بناء المجتمع والدولة على أكمل وجه. pic.twitter.com/rf7AFFIDcr — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) March 8, 2023

يُشار إلى أن اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

وجاء الاحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، في حين يرجح بعض الباحثين أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.