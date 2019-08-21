«باشاغا» يُوعز بعدم التعرض لمقار مؤسسات الدولة والدخول إليها دون سند قانوني

أوعز وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إلى الأجهزة الأمنية، بضروة تنبيه مرؤسيهم والقوات المساندة تحت إمرتهم، إلى عدم التعرض لمقار الدولة والدخول إليها عنوة دون سند قانوني.

وحذر الوزير في تعميم له، من مغبة دخول مؤسسات الدولة عَنوة؛ لكونه انتهاكا صارخا لسيادة القانون يجرَّم مرتكبه، متوعّدا من يخالف الأوامر بأشد العقوبات القانونية التي تصل إلى الفصل من هيئة الشرطة.

وأوضح التعميم أن هذه التعليمات تأتي في إطار المحافظة على الأمن العام بمدلولاته الثلاثة: الأمن العام والسكينة العامة والسلامة العامة، من خلال المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.