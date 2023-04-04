«باشاغا» يُوعز بمضاعفة الجهود في مكافحة المخدرات

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة اللواء أسامة الدرسي.



وأطلع باشاغا خلال الاجتماع على عمل الجهاز، واستمع لشرح وافي للتجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة,

هذا و أعطى رئيس الحكومة تعليماته بمضاعفة الجهود لملف مكافحة المخدارات والمؤثرات العقلية وتركيز كل الجهود في هذا الاتجاه.

كما أكد باشاغا على أهمية تطوير العمل في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية في كل مناطق ومدن ليبيا، وأن لا يقتصر العمل على المنطقتين الجنوبية والشرقية.