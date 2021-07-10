«باشاغا» يُوقع عقد علاقات عامة لتسويق نفسه للانتخابات

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن سجلات وزارة العدل الأمريكية التي تم الكشف عنها مؤخرا، أظهرت أن مكتب المحاماة “براونستاين هيات فاربر شريك” سجل في الولايات المتحدة للضغط نيابة عن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بشأن جهود مكافحة الفساد في والترويج للانتخابات.

وأوضحت “رويترز” أن مكتب المحاماة قد أعلن في 2 يوليو الجاري، أنه يعمل لصالح باشاغا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي “فارا”، الذي يتطلب الكشف عن بعض الأمور للعملاء الأجانب خارج نطاق التقاضي التقليدي القائم على المحاكم.

ونوهت الوكالة بأن عقد “براونستاين هيات” البالغ قيمته 50 ألف دولار شهريا يشير إلى أن مكتب المحاماة سيساعد في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في ليبيا وسيدعم جهود مكافحة الفساد، وأشارت إلى أن المكتب يخطط للتواصل مع مسؤولي الحكومة الأمريكية، لكن العقد لم يحدد نطاق هذا العمل.

وتمت تسمية مديري السياسات في مكتب المحاماة “إد رويس” و”دوغ ماجواير” و”سامانثا كارل يودر” كمشرفين على مجموعة الضغط لصالح باشاغا، مشيرة إلى أن “رويس” هو عضو كونغرس جمهوري سابق عن ولاية كاليفورنيا.

وكان التعامل مع شركة محاماة أمريكية هو الأول من نوعه بالنسبة إلى فتحي باشاغا، فيما أشارت وثائق التسجيل إلى أنه “مواطن أجنبي لا يخضع لإشراف أو دعم أو توجيه أو سيطرة حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وكشف العقد المبرم بين مكتب “براونستاين هيات” وباشاغا أنه سيكون ساري المفعول إلى غاية 28 يناير 2022 ويُجدد تلقائيا لمدة 12 شهرا ما لم يتفق الطرفان على ترتيب جديد، مطالبا وزير الداخلية السابق بالتنازل عن أي اعتراض تضارب المصالح الذي يمكن اعتباره ناشئا عن تمثيل العملاء الآخرين في مسائل السياسة التشريعية أو الإدارية التي لا علاقة لها بالتمثيل نيابة عنه.