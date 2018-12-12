«باش آغا» يبحث مع وكيل خارجية ألمانيا تطوير العلاقات في المجال الأمني

أعلن وكيل وزارة الخارجية الألمانية فالتر ليندنر، رغبة بلاده في مساعدة ليبيا في بناء العناصر الأمنية وتدريبها، والوقوف مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باش آغا الوكيل الألماني، الأربعاء بمقر الوزارة في طرابلس.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التدريب الأمني وتبادل الخبرات بين البلدين.

من جانبه عبر باش آغا عن شكره للحكومة الألمانية في مواقفها الإيجابية والوقوف مع ليبيا في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق قوله.