باكستان.. أكثر من 100 قتيل وعشرات الإصابات بسبب الفيضانات

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول الجارفة في باكستان بكارثة إنسانية، حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم خلال الأسابيع الماضية، وسط تحذيرات من تدهور الوضع جراء استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب الأنهار، وتتركز معظم حالات الوفاة في إقليم البنجاب، إضافة إلى انهيار عدد من المباني التي لم تتحمل كميات الأمطار الهائلة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم 53 طفلاً.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو أثار حالة من الدهشة والقلق، يوثق لحظة جرف مياه الفيضان لصحفي باكستاني خلال تغطيته الميدانية للكارثة، ورغم شدة قوة المياه التي دفعته، استمر الصحفي في حديثه عن آخر التطورات، معبراً عن احترافيته وتفانيه في نقل الحدث في ظروف صعبة للغاية.

ولم تقتصر الأضرار على الخسائر البشرية فقط، بل غمرت المياه الشوارع والطرق في عدة مدن باكستانية، مما أثار حالة من الشلل في حركة النقل وأعمال الإغاثة، وأثر على حياة الملايين.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، ما ينذر بتفاقم أزمة الفيضانات وارتفاع منسوب الأنهار بشكل قد يزيد من حجم الكارثة.

وتعمل السلطات المحلية والفرق الإغاثية على تكثيف جهودها لمواجهة تداعيات الفيضانات وتقديم المساعدات للمتضررين، بينما يواصل المواطنون مواجهة هذه الظروف القاسية وسط نداءات دولية للمساعدة في تخفيف معاناة السكان.