باكستان.. إنهاء عملية احتجاز رهائن القطار

انتهت قضية “اختطاف مسلحين لقطار ركاب واحتجاز عدد كبير من المسافرين على متنه في باكستان نهاية أثارت صدمة في المجتمع الباكستاني والعالمي، حيث أعلنت السلطات الباكستانية تحرير الرهائن وانهاء العمليات والقتل المهاجمين”.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الباكستاني، “أن قوات الأمن اقتحمت قطاراً خطفه مسلحون انفصاليون واحتجزوا فيه رهائن، وذلك في مواجهة استمرت يوماً كاملاً وانتهت بسقوط جميع الخاطفين وعددهم 33”.

وذكر المتحدث باسم الجيش “أحمد شريف شودري”، أن “21 رهينة وجميع المتشددين البالغ عددهم 33 قتلوا”، مضيفاً أن “440 شخصاً كانوا على متن القطار”.

وقال تشودري: “حررنا اليوم عدداً كبيراً من الأشخاص بينهم نساء وأطفال… العملية الأخيرة نفذت بعناية فائقة”، لافتاً إلى أنه “لم يقتل أي مدنيين في العملية”. وأردف: “قوات الأمن نجحت في تطهير القطار من كل الجناة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني قوله، إن “مسلحين انفصاليين من إقليم بلوشستان فجروا، الثلاثاء، خطاً للسكة الحديد، وألقوا صواريخ على قطار “جعفر إكسبريس”، بينما كان في طريقه إلى بيشاور في إقليم خيبر بختون خوا من كويتا عاصمة بلوشستان”.

وقبل إعلان الجيش، أعلنت “جماعة جيش تحرير بلوشستان، مساء الأربعاء، أنها قتلت 50 راكباً”.