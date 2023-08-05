باكستان.. اعتقال رئيس الوزراء السابق

اعتقلت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، رئيس الوزراء السابق عمران خان، في مدينة لاهور بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن انتظار حسين بانجوتا محامي خان قوله، إن الشرطة ألقت القبض على موكله في مقر إقامته بلاهور شرقي باكستان.

وجرى خان البالغ من العمر 70 عاما بعد أن أصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد حكما بسجن خان بتهمة الكسب غير المشروع فيما يعرف بـقضية “صندوق الهدايا”، حيث يتهم بأنه باع بطريقة غير قانونية هدايا منحت للدولة.

وقالت شرطة لاهور إنه جرى اعتقاله على يد ضباط من قوة إسلام آباد، ومن المقرر نقله إلى العاصمة.

وجاء في حيثيات حكم الإدانة قرار بسجن خان لمدة 3 سنوات، ومنعه من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة تناهز 350 دولارا، وبوسع رئيس الوزراء السابق الطعن في الحكم في محكمة أعلى وفق القوانين المعمول بها في باكستان.

في غضون ذلك، قدم محامو رئيس الوزراء السابق وحزبه “حركة إنصاف” التماسا إلى المحكمة العليا سعيا للإفراج عنه.