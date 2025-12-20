باكستان.. السجن 17 عاماً لـ«عمران خان» وزوجته!

أصدرت المحكمة في باكستان اليوم حكما بالسجن 17 سنة لكل من رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، بعد إدانتهما بجرائم فساد تتعلق بالتصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وتتعلق القضية بهدية عبارة عن أرض قدمها أحد أباطرة العقارات لعمران خان أثناء توليه السلطة، ويُتهم هو وزوجته بقبولها مقابل غسل أموال، إذ سمح رجل الأعمال مالك رياض لاحقاً لخان بدفع غرامات مفروضة عليه في قضية أخرى من نفس الأموال التي بلغت قيمتها 190 مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار)، والتي أعادتها السلطات البريطانية إلى باكستان في عام 2022 لإيداعها في الخزانة الوطنية.

ويواجه عمران خان البالغ من العمر 71 عاماً أكثر من 200 قضية في المحاكم الباكستانية منذ الإطاحة به في نيسان 2022، في إطار ما وصفه بأن حملة لإبعاده عن السلطة، ما يعكس حالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد والصراع المستمر بين الحكومة السابقة والقوى السياسية الجديدة.

يشكل الحكم على عمران خان وزوجته جزءاً من سلسلة طويلة من القضايا القانونية التي تواجهه منذ الإطاحة به، وتأتي في وقت تشهد فيه باكستان أزمة سياسية واقتصادية مع تصاعد التوترات بين مؤيدي خان والحكومة الحالية.

وأثارت هذه الأحكام ردود فعل واسعة محلياً ودولياً، إذ تعتبر مؤشرًا على جهود القضاء الباكستاني لمحاربة الفساد، لكنها أيضاً تزيد من الانقسامات السياسية وتوتر المشهد الداخلي.