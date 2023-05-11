باكستان.. المحكمة العليا تُبطل توقيف «عمران خان»

أبطلت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وقالت المحكمة إن اعتقال خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لم يكن قانونيا، ويجب إطلاق سراحه فورا

وكانت قوات شبه عسكرية أوقفت خان، يوم الثلاثاء، في أثناء مثوله أمام المحكمة نفسها في العاصمة إسلام آباد، وقد أدى اعتقال خان لاندلاع موجة احتجاجات لأنصاره في سائر أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الماضي في قضية فساد، قوله: “اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر”.

وحضر عمران خان أمام المحكمة العليا بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع.

واُحضر رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة في وقت سابق من اليوم.

هذا وذكرت محطة “جيو” التلفزيونية الباكستانية أن المحكمة العليا في البلاد أمرت جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عن عمران خان.

وأثار اعتقال خان في قضية احتيال احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

وفي وقت سابق، قررت محكمة باكستانية خاصة حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق بعد توقيفه بتهم فساد.

ويأتي توقيف خان في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان منذ الإطاحة به عام2022.