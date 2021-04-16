باكستان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتاً بعد تظاهرات مناهضة لفرنسا

أمرت الحكومة الباكستانية، هيئة الاتصالات في البلاد، بحجب وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل الفورية موقتاً اليوم الجمعة، بعد أيام من تظاهرات عنيفة مناهضة لفرنسا>

وفي إشعار إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، طلبت وزارة الداخلية “الحجب الكامل” لتويتر وفيسبوك وواتساب ويوتيوب وتليغرام حتى الساعة 15 بالتوقيت المحلي (11 بتوقيت جرينتش).

يُشار إلى أن السفارة الفرنسية في باكستان نصحت جميع رعاياها وشركاتها، أمس الخميس، بمغادرة باكستان مؤقتًا عقب اندلاع احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا هذا الأسبوع.

وقالت السفارة الفرنسية في رسالة إلكترونية أرسلتها إلى رعاياها حسبما أوردت صحيفة “دون” الباكستانية: “نظرًا لوجود تهديدات خطيرة للمصالح الفرنسية في باكستان، ننصح رعايانا والشركات الفرنسية بمغادرة البلاد مؤقتًا”.

وذكرت السفارة أن مغادرة البلاد ستتم عن طريق الخطوط الجوية التجارية الموجودة.