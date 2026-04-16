باكستان تختبر صاروخاً مضاداً للسفن بـ«دقة إصابة عالية»

أعلنت البحرية الباكستانية، اليوم الخميس، تنفيذ تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن جرى إطلاقه من سفينة، بعد تطويره وتصنيعه محليًا، وذلك ضمن مناورات عسكرية بالذخيرة الحية.

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان رسمي أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وبسرعة فائقة وعلى مدى بعيد، في اختبار ميداني شهد حضور رئيس هيئة الأركان البحرية الأدميرال نافيد أشرف، إلى جانب مجموعة من العلماء والمهندسين المشاركين في تطوير البرنامج.

وأشار البيان إلى أن هذا الصاروخ يمثل تطويرًا متقدمًا للأنظمة السابقة، إذ يتميز بنظام توجيه أكثر تطورًا وقدرة محسّنة على المناورة، بما يتيح له تفادي التهديدات والتكيف مع الظروف المتغيرة، مع الوصول إلى الهدف بدقة وفعالية عالية.

وأكد الجيش الباكستاني أن نجاح الإطلاق يعكس قدرة البلاد على تنفيذ ضربات دقيقة، ويأتي ضمن إطار تعزيز الجاهزية القتالية للبحرية.

كما أوضح أن هذه التجربة تندرج ضمن جهود متواصلة لتطوير القدرات الدفاعية البحرية، بهدف ترسيخ ما وصفه بـ”ردع بحري موثوق” في المجال التقليدي، ودعم الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا الاختبار ضمن سلسلة تجارب صاروخية تجريها باكستان بشكل منتظم على أنظمة مطورة محليًا، في إطار برنامج دفاعي يركز على تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة أي تهديدات محتملة في المنطقة.

هذا وتواصل باكستان تطوير برامجها الصاروخية البحرية والبرية خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على تصنيع أنظمة محلية وتقليل الاعتماد على الخارج، في ظل تنافس عسكري إقليمي مستمر.