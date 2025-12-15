باكستان تختبر صاروخ بحري «فائق الدقة» في بحر العرب

أعلنت البحرية الباكستانية اليوم الاثنين 15 ديسمبر عن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ “بحر-جو” من طراز FM-90(N) ER في شمال بحر العرب، ضمن سلسلة تدريبات عملية تهدف لاختبار قدراته في اعتراض الأهداف الجوية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني أن الصاروخ، الذي يُعد نسخة بحرية من نظام الدفاع الجوي الصيني HQ-17، يتميز بمدى يصل إلى 15 كيلومترًا وأقصى ارتفاع يصل إلى 6 كيلومترات، وقد أصابت السفينة الهدف الجوي عالي المناورة بدقة، ما يعكس جاهزية البحرية الباكستانية وكفاءة الضباط والبحارة.

وأشار البيان إلى أن قائد الأسطول البحري تابع عملية الإطلاق من على متن إحدى السفن، مؤكّدًا التزام البحرية بحماية المصالح البحرية تحت كل الظروف، ومشدّدًا على أهمية التدريب المستمر لضمان الاستعداد القتالي الكامل.

ويأتي هذا الاختبار في ظل تصاعد التوترات مع الهند بعد مواجهة مسلحة قصيرة قبل أشهر، تضمنت تبادل نيران صاروخية ومدفعية واستخدام طائرات مسيرة ومقاتلات، دون أن تمتد إلى اشتباكات بحرية، وانتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية.

كما يأتي التركيز على الجاهزية القتالية ضمن خطة باكستان لتعزيز قدراتها البحرية، حيث قام رئيس أركان الدفاع المشير عاصم منير مؤخرًا بزيارة حاميات في جوجرانوالا وسيالكوت لمتابعة تدريبات ميدانية شملت دبابات وطائرات مسيرة، مؤكدًا على أهمية التكيّف التكنولوجي وخفة الحركة في الحروب الحديثة.

وتأتي هذه التجربة ضمن استراتيجية باكستان لتعزيز دفاعاتها البحرية والجوية، في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية مع الهند حول بحر العرب والمنطقة الحدودية، بما في ذلك تبادل الهجمات الصاروخية والعمليات البرية.

وتعكس التجربة قدرة باكستان على تطوير تكتيكاتها البحرية والدفاعية بما يتناسب مع التحديات الحديثة، مع تعزيز التعاون مع شركاء تقنيين دوليين مثل الصين في مجال نظم الدفاع الجوي البحري.