باكستان ترحّل أكثر من 80 ألف أفغاني ووزير خارجيتها يزور كابل

أعلنت السلطات الباكستانية عن “ترحيل أكثر من 85 ألف أفغاني، معظمهم من الأطفال”، في عملية واسعة النطاق استمرت لمدة أسبوعين.

وتأتي هذه الخطوة “ضمن حملة تهدف إلى ترحيل نحو 800 ألف أفغاني في حال انتهاء صلاحية تصاريح إقامتهم بحلول نهاية الشهر الجاري، ويتوافد مئات من العائلات الأفغانية إلى المدن الحدودية، هروباً من المداهمات والمضايقات التي تقوم بها السلطات الباكستانية، بينما يزداد القلق من تفكك العائلات خلال هذه العملية”، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، “عن زيارته المقررة إلى أفغانستان اليوم السبت، في محاولة للتفاوض مع المسؤولين في حكومة “طالبان”، ومن المتوقع أن “يلتقي الوزير الباكستاني مع رئيس الحكومة الأفغانية، حسن أخوند، وعدد من كبار المسؤولين لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين”.

وأكد طلال شودري، نائب وزير الداخلية الباكستاني، في تصريحاته “أن الحكومة لن تمنح أي تمديد للمهلة المحددة في نهاية أبريل”، مشيراً إلى “أن دخول الأفغان إلى باكستان بدون وثائق يثير شكوكاً حول تورطهم في أنشطة غير قانونية، مثل تهريب المخدرات أو الإرهاب”.

ووفقاً للأمم المتحدة، “فإن أكثر من نصف الأفغان المرحلين هم من الأطفال، الذين يدخلون إلى أفغانستان في وقت تعاني فيه البلاد من تقييدات صارمة على حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك منعهن من التعليم والعمل في العديد من القطاعات”.

وتعتبر باكستان أن “هذه الحملة جزء من استراتيجية أمنية تهدف إلى الضغط على حكومة “طالبان” بسبب التزايد المستمر للهجمات عبر الحدود، حيث تتهم إسلام آباد كابول بأنها ملاذ للمسلحين الذين يهاجمون الأراضي الباكستانية”.