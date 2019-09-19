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باكستان ترفض السماح بتحليق طائرة رئيس الوزراء الهندي داخل أجوائها!

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 سبتمبر 2019 - 11:15
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أعرب المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار عن أسفه للقرار الباكستاني. [إنترنت]

قامت باكستان برفض طلب الهند فتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأسبوع المقبل ليقوم بزيارة للولايات المتحدة.

حيث طلبت الهند من باكستان فتح المجال الجوي خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري، لكن إسلام آباد رفضت هذا الطلب متهمة الهند بارتكاب فظائع في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي:

“قررنا عدم السماح لمودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني، وتم إبلاغ الجانب الهندي بهذا القرار”.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، عن أسفه للقرار الباكستاني رفض فتح الأجواء للمرة الثانية خلال أسبوعين، وذلك في إشارة إلى رفض إسلام آباد بفتح المجال الجوي أمام الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ليقوم بزيارة خارجية أيضاً.

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