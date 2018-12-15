باكستان تستدعي السفير الإيراني لدى إسلام آباد

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، الذي أكد أن “6 جنود باكستانيين على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون، عندما نصب نحو 30 إرهابيًا الليلة الماضية كمينًا لقافلة كانت تنقل القوات للقيام بدوريات في منطقة تربت بإقليم بلوشستان (جنوب غرب) على طول الحدود مع إيران”.

وحث البيان، الحكومة الإيرانية على “شنّ عملية فعّالة ضد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم على حدودها”.

وشدّد على “ضرورة إيجاد آلية فعالة للتنسيق لإدارة الحدود بهدف منع مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

يشار إلى أنّ 4 “إرهابيين” قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع القوات الباكستانية، إثر الهجوم.