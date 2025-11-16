باكستان تشهد كارثة جديدة.. انفجار «مصنع ألعاب نارية» يقتل ويصيب العشرات

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، إثر انفجار ضخم في مصنع للألعاب النارية بمدينة حيدر أباد في إقليم السند جنوبي باكستان.

وأفادت قناة “سما” الباكستانية بأن الانفجار وقع في منطقة لطيف آباد، حيث كان المصنع غير قانوني، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق بعد انفجار هائل أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى.

وأضافت أن هناك خشية من وجود المزيد من العمال تحت الأنقاض، ما دفع فرق الإنقاذ للعمل على إزالة الركام بحثًا عن ناجين.

ونقلت قناة “آج نيوز” عن مصادر في فرق الإنقاذ أن العديد من الأشخاص لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما أكد نائب مفوض حيدر أباد، زين العابدين ميمون، أن الحريق أُخمد بسرعة، إلا أن قوة الانفجار كانت هائلة، لدرجة أن أجزاء من المبنى طارت على مسافة أمتار من موقع الحادث.

ويعد هذا الانفجار الأحدث ضمن سلسلة حوادث مماثلة في باكستان، إذ شهدت مدينة كراتشي انفجارًا في مستودع للألعاب النارية أودى بحياة شخص واحد وأصاب 34 آخرين بجروح متفاوتة، ما يعكس المخاطر المتزايدة المرتبطة بالمخازن والمصانع غير المرخصة لهذه المواد الخطرة.