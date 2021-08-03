باكستان.. تطعيم مليون شخص يومياً

نجحت باكستان، اليوم الثلاثاء، في تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم مليون شخص يوميا بلقاح كورونا، للوصول الى المعدل المرجو في حملتها التطعيمية، جاء ذلك بعد أسابيع من الموعد النهائي لبعض فئات العاملين لتلقي اللقاح.

وشددت الإدارة الصحية بالبلاد على ضرورة تلقي اللقاح اعتبارا من الشهر الجاري وسيتعين على العاملين في المدارس ومراكز التسوق وخدمات الضيافة وقطاعي النقل والسفر الجوي الحصول على شهادة تثبت تلقيهم اللقاح وإلا سيتم منعهم من دخول مقرات أعمالهم.

وتشهد باكستان زيادة في الإصابات بفيروس كورونا(سلالة دلتا) مما فرض المزيد من الضغط على البنية الصحية الضعيفة بالفعل، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

ومن بين تعداد السكان البالغ 220 مليون نسمة تلقى أكثر من 31 مليونا جرعة أولى من اللقاح، في حين تلقى 6,7 مليون فحسب التطعيم كاملا بجرعتيه، بحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات الذي يديره الجيش والمسؤول عن مراقبة الجائحة.

كما وذكر المركز أن باكستان سجلت 3582 إصابة و67 وفاة جديدة بالمرض في الـ 24 ساعة الماضية.

وحيث بلغت حصيلة الوفيات منذ إنتشار الجائحة 23529، فضلا عن تسجيل ما يفوق المليون إصابة.