باكستان تطلق صاروخاً مجنحاً بمدى 750 كيلومتراً

أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ مجنح “أرض – أرض” من طراز “فاتح-4″، يتمتع بمدى يصل إلى 750 كيلومتراً، ضمن برنامج مستمر لتطوير الترسانة الصاروخية وتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.

وأشار الجيش الباكستاني إلى أن الصاروخ الجديد مزود بتقنيات متطورة في إلكترونيات الطيران والملاحة، مما يتيح له التحليق بمحاذاة التضاريس بالقرب من سطح الأرض لتفادي أنظمة الرصد، وهو ما يمنحه ميزة استراتيجية بالغة الأهمية في مسرح العمليات العسكرية.

ويتميز صاروخ “فاتح-4” بدقة عالية في إصابة الأهداف، ما يعزز قدرات الردع لدى الجيش الباكستاني، خصوصاً في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما التنافس العسكري مع الهند.

ويعد هذا الإنجاز جزءاً من برنامج تطوير الأسلحة الصاروخية الذي تنفذه إسلام آباد منذ سنوات، بهدف تحديث منظومة الدفاع الوطني بالاعتماد الكامل على قدرات تصنيع محلية.

وتعكس هذه الخطوة استمرار باكستان في تعزيز وجودها الاستراتيجي في المنطقة، مع التأكيد على الاعتماد على التكنولوجيا المحلية في بناء منظومة دفاعية متقدمة قادرة على مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية، وتعزيز موقعها العسكري في جنوب آسيا.